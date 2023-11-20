المرشح الرئاسي حازم عمر: الشعب صاحب القرار في تحديد شكل الحكم.. فيديو

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أن استقرار الدستور يعطي استقرارا للمجتمع.

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "المدد الرئاسية الحالية كافية ولا نحتاج إلى تغيير"، لافتا إلى أنه "لا أوافق على أن تكون مدة الرئاسة مفتوحة".

وأشار "الشعب هو صاحب القرار في تحديد شكل الحكم"، موضحا "مكانة الدول تقاس بمدى تأثيرها خارج حدودها، ومصر دولة ضاربة بجذورها في التاريخ".