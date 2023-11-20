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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي حازم عمر: لدينا جيل غير محظوظ بسبب الظروف الاقتصادية والعالمية

حازم عمر
حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنني أحاول تقليل حالة الاستقطاب لأن هناك أجيالا نشأت على اضطرابات سياسية عنيفة في 2011.

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حملة المرشح حازم عمر تؤكد على أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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المرشح الرئاسي حازم عمر: نحتاح لإصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية.. وضرورة إنشاء نظام لها يليق بمصر 

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا جيل من الشباب غير محظوظ بسبب الظروف الاقتصادية والعالمية".

 

وأشار: "هناك حالة من الاستقطاب حاليا في السياسة ولن تخدم مصر مستقبلا"، موضحا: "لابد من تقبل جميع الآراء بدون ذلك الاستقطاب الحاد".

 

وأوضح المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "جماعة الإخوان الإرهابية تسبب في حالة من الاستقطاب الحاد".
 

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