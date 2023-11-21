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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام هيبة: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 10 مليارات دولار في يونيو 2023

حسام هيبة
حسام هيبة

كشف  حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن أزمة سعر الصرف قد تكون تحدياً  أمام الاستثمار ولكن ليست عائقاً كونها أحد مفاتيح الحل  وهو جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة،  والمستثمر  نفسه يعتبر جزءا من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقاً أمامه".

وتابع هيبة خلال مداخلة تليفونية برنامج  "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، “ سعر الصرف  أحد التحديات  ولكن ليس عائقاً وبالفعل أدخل مستثمرون  تدفقات دولاية  مؤخراً   من الصين واليابان في  عدد من الاستثمارات”.

وواصل: في الاستثمار المباشر  أستطيع توقع تسعير معين للعملة وأدخلها في حساباتي وأضع التقدير في حساباتي  وما هو المتوقع أن يصل سعر العملة إليه  وينعكس ذلك على الاصل المستثمر فيه.

 

الفترة المماثلة نهاية يونيو


وأشار إلى أنه رغم التحديات  فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغ في نهاية العام المالي 2022،  8.9 مليار دولار وفي نفس الفترة المماثلة نهاية يونيو 2023  بلغ 10 مليارات دولار غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من اذون خزانة وسندات بما يؤكد ويعزز  جاذبية  مناخ الاستثمار المصري ".

 

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