حسام هيبة: اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية ليست الأولى من نوعها

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها وأنها ليست أول اتفاقية تقوم بها مصر بل قامت بها من قبل مع أغلب دول الخليج مثل قطر وفي السابق مع الامارات ".

وواصل خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، ان هناك إتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والان يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات.

وذكر هيبة ان هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في احدى الدول وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها".

وذكر أن اللقاء مع الوفد السعودي تناول التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والاجنبية على مدار السنوات العشر الماضية، مؤكداً أنه تم حصر نحو 75% من تلك المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر وتم حلها بالفعل ومجلس الاعمال المصري السعودي اعترف بذلك.

وكشف أن اللقاء بين الجانبين تناول أيضاً المستقبل قائلاً : " تحدثنا عن المستقبل ووضعنا آليات للتعامل مع الاستثمارات المشتركة وكيف يمكن الوصول لمرحلة التكامل لتحقيق التنمية في البلدين ".