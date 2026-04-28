الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟

أثار الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل عقب تصريحاته الأخيرة، التي جاءت بعد خسارة الفريق الثقيلة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وخلال حديثه، عبّر توروب عن اعتذاره لجماهير الأهلي بعد الهزيمة بثلاثية، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب، وأن الأداء لم يكن على قدر تطلعات النادي وجماهيره.

وأشار إلى أن مثل هذه النتائج غير مقبولة داخل نادٍ بحجم الأهلي، الذي اعتاد المنافسة على البطولات وتقديم مستويات قوية.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

فاز فريق بيراميدز، على منافسه الأهلي بثلاثية دون مقابل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

واستضاف ملعب «الدفاع الجوي»، مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات المرحلة النهائية في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

أحرز المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة الـ 70، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 77 من عمر المواجهة.

ثم اختتم كريم حافظ أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 90+4 من علامة الجزاء.

تصريحات ييس توروب بعد المباراة

لم يُخفِ المدرب الدنماركي استياءه من الأداء العام للفريق، موضحًا أن هناك العديد من الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما استغله المنافس بشكل واضح.

كما شدد على أن الجهاز الفني سيسعى إلى معالجة هذه السلبيات سريعًا، لتفادي تكرارها في المباريات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكد توروب تحمّله المسؤولية الكاملة عن النتيجة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون كفريق واحد، وأن المرحلة الحالية تتطلب تماسكًا أكبر وتركيزًا مضاعفًا من الجميع.

وأضاف أن الفريق يمر بفترة صعبة، لكنها ليست نهاية الطريق، بل دافع للعمل بقوة من أجل العودة إلى المسار الصحيح.

وتطرّق المدرب إلى أهمية دعم الجماهير في هذه المرحلة، مؤكدًا أن مساندة المشجعين تمثل عنصرًا مهمًا في استعادة الثقة وتحفيز اللاعبين، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها الفريق بعد النتائج الأخيرة.

هل يرحل توروب عن الأهلي؟

في المؤتمر الصحفي، سُئل توروب عمّا إذا كان سيقدم استقالته من منصبه بسبب سوء نتائج "المارد الأحمر" مؤخراً.

وأجاب المدرب الدنماركي، قائلاً: "أنا لن أستسلم، ولن أتخذ قرار مثل هذا، قرار رحيلي لن يصدر مني".

وأضاف: "أعتذر بشدة للجماهير، أنا أعلم أنهم جاؤوا للملعب وما هو هدفهم، وكم يشعرون بالمعاناة حينما لا نفوز، ومدى صبرهم على الفريق ومساندتهم له".

وتابع، قائلاً: "جئتُ إلى هنا ولدي هدف على المدى الطويل، وهو تطوير اللاعبين وبناء خطة طويلة الأمد".

يُذكر أن توروب تولّى تدريب الأهلي في أكتوبر 2025، في إطار سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج، مستفيدًا من خبراته الأوروبية السابقة.