شوبير : بعض المقربين يحاولون الوصول لحل مع توروب بشأن الشرط الجزائي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة في عقد الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بخلاف الشرط الجزائي مشيرا أن هناك بنود قاسية.

واضاف شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي لا يستطيع عمل عقود والدليل أزمة عقد توروب حتى لو فكر الأحمر في رحيله مع بداية الموسم المقبل الأمور صعبة للغاية.

وأوضح : تواصلت مع بعض المقربين من توروب وأخبروني بمحاولة للوصول لحل وسط بشأن عقده مع الأهلي لكن بعض البنود معقده

وواصل: حال رحيل توروب سيحصل على عقده كاملا وسيأخذ عقده بالكامل بعد نهاية الموسم الحالي سيحصل على راتب الموسم المقبل بالكامل مثل كولر .

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: كولر بعد رحيله عن الأهلي حصل على راتب 9 أشهر تقريبا أي ما يقارب موسم كامل وبالتأكيد هو ما سيحدث مع توروب.