فرج عامر: توروب صاحب اسوأ نتائج لأي مدير فني اجنبي بالكرة المصرية

علق رجل الأعمال فرج عامر، على اداء ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بعد سقوط الفريق بثلاثية امام براميدز في الدوري المصري.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “للاسف توروب هو صاحب اسوأ نتائج لاي مدير فني اجنبي في تاريخ الكرة المصرية المهم انه لايشعر بذلك ولا فارق معاه، استمراره كارثة كروية بكل أبعادها مع الاحترام لشخصة، لابد ان يتحمل كل من شارك في هذة المأساة تكاليف الخلاص منها، ايا كان الثمن لان اثاره التدميرية سوف تمتد الي المنتخب المصري لكرة القدم في كأس العالم، تاريخ الأهلي واسمه وجماهيرة العريضة المخلصة لا تستحق استمرارة و لو للحظة واحدة”.

وقد سقط النادي الأهلي بخسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.