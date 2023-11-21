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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا كان سيفعل ياسر عرفات مع العدوان الإسرائيلي؟.. سياسي فلسطيني يرد

الزعيم الفلسطيني
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات

حل  الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، ضيفاً على برنامج " كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة On   بمناسبة حلول  الذكرى 19   لرحيل الزعيم الفلسطيني   ياسر عرفات  وأدلى بتصريحات مهمه حول شخصية الراحل وحول ماذا كان سيحدث إن كان موجوداً في حرب غزة الاخيرة ؟


تابع في لقاء  برنامج  "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أنه منذ الانقسام  زادت عمليات تهويد القدس والضفة الغربية وإرتفع عدد المستوطنين من 110  ألف  سنة 2000 ألى 75 ألف  مستوطن  الان والانقسام  أحد أسباب عملية التهويد".


وأوضح أن إسرائيل  طيلة هذه السنوات عمدت إلى إتخاذ  إجراءات تعمق وتعزز من موقف الانقسام منها تقديم معونات مالية  شهرية لحماس ليس لان حماس سيئة ولكن  لانها صنعت فخاً لتعميق الانقسام الفلسطيني.

 

غياب ياسر عرفات تسبب في كل التداعيات التي شهدناها


وأتم : غياب ياسر عرفات تسبب في كل التداعيات التي شهدناها وحتى الان في  الحرب الاخيرة وسط المجازر التي ترتكب على الهواء مباشرة برعاية أمريكية "

حسن عصفور الزعيم ياسر عرفات لميس الحديدي القضية الفلسطينية ياسر عرفات

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