انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات في مراكز سيناء

تنفذ مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية و حمي الوادي المتصدع لعام 2023م، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث انطلقت فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع لعام 2023 بجميع مراكز المحافظة.

81 منطقة

ويشمل نشاط الحملة81 منطقة بمختلف مراكز المحافظة، منها 25 منطقة بمركز العريش و12 منطقة بمركز الشيخ زويد و15 في مركز بئر العبد و12 في مركز نخل و12 منطقة في مركز الحسنة و5 مناطق في مركز رفح، وذلك وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا.

