اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالحسنة

وجه سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء ، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمه لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة .





وكلف مديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية أثناؤ اجتماع رؤساء القرى الشهري، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار ، وتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمجلس وربطها بجميع الإدارات والوحدات المحلية لتلقي البلاغات في حين حدوث أي ازمه طارئة.





كما تم عرض ومناقشة جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة لحل هذه المشكله وتم وضع آلية لتوزيع المياه علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع.



وأكد ، علي رؤساء القري علي ضرورة تحصيل جميع إيرادات الدوله من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية.







ووجه بضرورة تشكيل لجان للمرور علي المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بالقري وإرسال تقارير بذلك يوميا لنتأكد من مدي إنضباط المدرسين والقائمين علي العملية التعليمية حرصا علي مصلحة أبناءنا الطلبة بجميع المراحل التعليمية.





البناء المخالف:



وأعطى بغدادي، تعليمات مشددة لرؤساء القرى بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية والإزالة الفورية



وفي نهاية الاجتماع نبه على الجميع بضرورة الانضباط في العمل وضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق نتائج إيجابية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية بجميع القطاعات الخدمية لتحقيق مصالح المواطنين.