عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة فضاء على الأرض.. 6 أشخاص في عزلة لمدة عام

صدى البلد

أطلقت روسيا مبادرة أخرى من مبادرات مشروع البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة (SIRIUS) الأسبوع الماضي، وهذه المرة عزل الأفراد لمدة 360 يومًا لتقليد ظروف الطيران في رحلة إلى الفضاء البعيد.

ووفقا لموقع “سبيس”، تُعرف المهمة باسم SIRIUS-23. يتم تنفيذ المهمة التي تستغرق عامًا تقريبًا من قبل الطاقم المكون من ستة أشخاص تحت رعاية المعهد الأسطوري للمشاكل الطبية الحيوية (IBMP) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

txt

وزيرة التخطيط: القرية الكونية كانت أرض فضاء غير مستغلة تحولت لصرح تعليمي متميز

txt

محطة فضاء روسية مهددة بالدمار وحياة الطاقم في خطر

 في الشهر الماضي، احتفل IBMP بمرور 60 عامًا على البحث منذ إنشائه للتحقيق في القضايا المتعلقة باستكشاف الإنسان للفضاء على المدى الطويل.

تعد SIRIUS-23 هي المرحلة الرابعة من تجارب عزل IBMP السابقة: SIRIUS-17 (17 يومًا في عام 2017)؛ أما سيريوس-19 (120 يومًا في عام 2019)، مع انطلاق مهمة المرحلة الثالثة سيريوس-23 في عام 2021 وتستمر 240 يومًا.

دخل طاقم SIRIUS-23 إلى مكان العزل الخاص بهم بعيدًا عن المنزل في 14 نوفمبر. وستقوم هذه المجموعة من الأفراد بتنفيذ محاكاة مهمة قمرية تتضمن تحليقًا بالقرب من القمر لاختيار موقع هبوط، ومحاكاة هبوط متعددة لأربعة أشخاص . أفراد الطاقم للعمليات السطحية، والدوران حول القمر، وإجراء العمليات عن بعد للمركبة الجوالة على سطح القمر .

طاقم مختلط 

وشاهدت الحدث في موسكو أناستاسيا ستيبانوفا، طالبة دكتوراه في موارد الفضاء في كلية كولورادو للمناجم في جولدن، كولورادو. إنها خبيرة في العديد من مهام محاكاة الفضاء هنا على الأرض.

في عام 2019، شاركت ستيبانوفا في تجربة محاكاة الطيران القمري SIRIUS-19 لمدة أربعة أشهر والتي تم تنظيمها بالاشتراك بين IBMP وبرنامج الأبحاث البشرية التابع لناسا.

وقالت ستيبانوفا: "يختلف سيريوس 23 في نواحٍ عديدة عن عمليات المحاكاة السابقة لـ SIRIUS-17 و19 و21". "ناسا، التي كانت شريكة لسنوات عديدة، لم تتمكن من المشاركة في عام 2023. ليست هناك حاجة لوجود اللغتين الإنجليزية والروسية في الطاقم، لأن جميع أفراد الطاقم يتحدثون الروسية، لأول مرة في تاريخ تجارب عزل IBMP ".

تشير ستيبانوفا أيضًا إلى أن عدد النساء في طاقم SIRIUS-23 المختلط بين الجنسين يزيد عن عدد الرجال.

استكشاف أسطوري البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

ترشيحاتنا

رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين لدينا يعني الحرب.. وغياب الحل السياسي يقود لانفجار أكبر

خالد الغندور يفجرها: أحمد فتوح لن يجدد للزمالك

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا على هذه الطرق.. الطقس ليلا مائل للبرودة

دعاء سعة الرزق مجرب ومستجاب.. أدركه بآية قرآنية و8 كلمات قبل الفجر

اللواء سمير فرج: إسرائيل فشلت في تحقيق أي أهداف عسكرية داخل غزة

اليوم.. إعلام عين شمس تنظم ندوة بعنوان «نازلين الانتخابات»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ