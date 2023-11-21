رحلة فضاء على الأرض.. 6 أشخاص في عزلة لمدة عام

أطلقت روسيا مبادرة أخرى من مبادرات مشروع البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة (SIRIUS) الأسبوع الماضي، وهذه المرة عزل الأفراد لمدة 360 يومًا لتقليد ظروف الطيران في رحلة إلى الفضاء البعيد.

ووفقا لموقع “سبيس”، تُعرف المهمة باسم SIRIUS-23. يتم تنفيذ المهمة التي تستغرق عامًا تقريبًا من قبل الطاقم المكون من ستة أشخاص تحت رعاية المعهد الأسطوري للمشاكل الطبية الحيوية (IBMP) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

في الشهر الماضي، احتفل IBMP بمرور 60 عامًا على البحث منذ إنشائه للتحقيق في القضايا المتعلقة باستكشاف الإنسان للفضاء على المدى الطويل.

تعد SIRIUS-23 هي المرحلة الرابعة من تجارب عزل IBMP السابقة: SIRIUS-17 (17 يومًا في عام 2017)؛ أما سيريوس-19 (120 يومًا في عام 2019)، مع انطلاق مهمة المرحلة الثالثة سيريوس-23 في عام 2021 وتستمر 240 يومًا.

دخل طاقم SIRIUS-23 إلى مكان العزل الخاص بهم بعيدًا عن المنزل في 14 نوفمبر. وستقوم هذه المجموعة من الأفراد بتنفيذ محاكاة مهمة قمرية تتضمن تحليقًا بالقرب من القمر لاختيار موقع هبوط، ومحاكاة هبوط متعددة لأربعة أشخاص . أفراد الطاقم للعمليات السطحية، والدوران حول القمر، وإجراء العمليات عن بعد للمركبة الجوالة على سطح القمر .

طاقم مختلط

وشاهدت الحدث في موسكو أناستاسيا ستيبانوفا، طالبة دكتوراه في موارد الفضاء في كلية كولورادو للمناجم في جولدن، كولورادو. إنها خبيرة في العديد من مهام محاكاة الفضاء هنا على الأرض.

في عام 2019، شاركت ستيبانوفا في تجربة محاكاة الطيران القمري SIRIUS-19 لمدة أربعة أشهر والتي تم تنظيمها بالاشتراك بين IBMP وبرنامج الأبحاث البشرية التابع لناسا.

وقالت ستيبانوفا: "يختلف سيريوس 23 في نواحٍ عديدة عن عمليات المحاكاة السابقة لـ SIRIUS-17 و19 و21". "ناسا، التي كانت شريكة لسنوات عديدة، لم تتمكن من المشاركة في عام 2023. ليست هناك حاجة لوجود اللغتين الإنجليزية والروسية في الطاقم، لأن جميع أفراد الطاقم يتحدثون الروسية، لأول مرة في تاريخ تجارب عزل IBMP ".

تشير ستيبانوفا أيضًا إلى أن عدد النساء في طاقم SIRIUS-23 المختلط بين الجنسين يزيد عن عدد الرجال.