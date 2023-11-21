بليغ أبوعايد: جمال علام اشترط اعتذار ثلاثي المنتخب.. وحازم إمام رفض

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قدم تقريرا عن واقعة ثلاثي المنتخب امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة يريد اعتذار اللاعبين الثلاثة الذين تم استبعادهم من لقاء سيراليون، بينما يعارض ذلك حازم إمام المشرف على المنتخب ويرى أن روي فيتوريا هو صاحب القرار في هذا الملف. قرار الاستبعاد هو درس قاسٍ لكل اللاعبين من أجل المرحلة المقبلة".

وأضاف: "جمهور الزمالك لديه قناعة بأن أحمد فتوح كان يرفض البقاء في النادي، ومجلس الإدارة الحالي وعده ببعض الأمور ولم يتم تنفيذها، ولذلك كان هناك ترحاب بقرار بيعه، وأتوقع أن الزمالك سيتراجع عن قرار بيع صبحي والزناري لأن لديهم رغبة في الاستمرار".

وأكمل: "فتوح لن يلعب في الزمالك مجددًا، والجمهور لن يقبل بوجوده في المستطيل الأخضر، حتى مع نهاية فترة ايقافه".

وأشار إلى أن الزمالك قادر على الفوز في المواجهة القادمة أمام أبو سليم الليبي وجميع مباريات المجموعة في متناول الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن تأجيل حل أزمة القيد أمر مرفوض تمامًا، ولابد أن يتم اغلاق الملف بشكل سريع.