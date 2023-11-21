عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات

جامعة حلوان تحصد
جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات

استطاع فريق جامعة حلوان حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات السباحة زعانف" طلبة وطالبات" )  ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة .

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة  الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيماناً بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي.

حيث حصد فريق الجامعة الالعاب الفردية  4 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية،  2 ميدالية  برونزية .

والتتابع حصد فريق الجامعة على ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية.

وجاءت أسماء اللاعبين واللاعبات كالتالي :
(سباقات الطلبة) سباق 50م تحت الماء حصل على المركز الثاني، الطالب عمر محمد محمود، وسباق 400م زعانف مونو، حصل على المركز الثاني  الطالب أدهم أحمد محمد،  سباق 200م زعانف 
المركز الأول الطالب يوسف فوزي، سباق 50م مونو المركز الأول الطالب عمر محمد، سباق 200مونو المركز الأول الطالب احمد حسن.

وفى سباق التتابع المركز الأول  4×100م  مونو (سباقات الطالبات)، سباق 100م زعانف مزدوجة
المركز الأول الطالبة بسملة صبحي محمد، سباق 400م مونو المركز الثاني الطالبة ندي مجدي أبومسلم، سباق 400م زعانف مزدوجة المركز الثاني  إسراء إيهاب زميل، سباق 200م زعانف، المركز الثاني  الطالبة إسراء إيهاب، سباق 200م مونو المركز الثالث الطالبة ندى مجد،  سباق 50م زعانف المركز الأول  بسملة صبحي .

وفى سباق التتابع مختلط 4×100م زعانف مزدوجة
المركز الأول،  4×100م  مونو المركز الثاني

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز الذي أظهره فريق الجامعة مثمنًا الجهود التي بذلها القائمون على الفريق والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى الاهتمام بتشجيع المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة.
 

جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات.
جامعة حلوان فريق جامعة حلوان بطولة الجامعات السباحة بطولة الجامعات جامعة القاهرة الانشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

ترشيحاتنا

موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع

وزير الأوقاف: 20 ديسمبر بدء الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظائف أئمة

هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد

الاحتلال قصف منزله بلا رحمة.. طاقم مستشفى شهداء الأقصى يودع طبيب

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

حمادة صدقي: يجب دعم منتخب مصر جماهيريا وإعلاميًا.. وتريزيجيه لاعب مؤثر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ