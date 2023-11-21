عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها لهذه المناطق من طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، بتوقعات في تقريره عن طقس اليوم، بأن الطقس سيكون باردا على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأوضح المركز أنه سيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

صحة غزة: الاحتلال قضى على كل الخدمات الطبية بالقطاع

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب وسط إندونيسيا

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ولفت المركز إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وأضاف المركز أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

البحر الأحمر أرصاد السعودية الحدود الشماليه الخليج العربي البحر متوسط ارتفاع الموج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

موضوعات متعلقة

صحة غزة: الاحتلال قضى على كل الخدمات الطبية بالقطاع

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب وسط إندونيسيا

استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في خان يونس

استشهاد عشرات النازحين إثر قصف الاحتلال مدرسة بالفالوجا ومنازل في بيت لاهيا

الوالي السابق لشمال دارفور: مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان يمثل فرصة مهمة

الصحة العالمية: 3 ملايين سوداني يواجهون خطر الإصابة بـ الكوليرا

أمين عام مجلس النرويج للاجئين: ندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

وزيرة تنمية النرويج: نشكر مصر على دورها في تقديم المساعدات للفلسطينيين

ترشيحاتنا

موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع

وزير الأوقاف: 20 ديسمبر بدء الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظائف أئمة

هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد

الاحتلال قصف منزله بلا رحمة.. طاقم مستشفى شهداء الأقصى يودع طبيب

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

حمادة صدقي: يجب دعم منتخب مصر جماهيريا وإعلاميًا.. وتريزيجيه لاعب مؤثر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ