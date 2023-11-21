أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها لهذه المناطق من طقس اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، بتوقعات في تقريره عن طقس اليوم، بأن الطقس سيكون باردا على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأوضح المركز أنه سيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ولفت المركز إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وأضاف المركز أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.