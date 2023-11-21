البس الجاكيت.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الهيئة العامة للأرصاد تتوقع أن تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية، نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



واسترسلت: المرتفع الجوي سيعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وعليه ستتلاشي فرص تساقط الأمطار، في معظم محافظات الجمهورية، عدا المناطق الساحلية.



وأضافت أن درجات الحرارة مازلت منخفضة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية.

وأكملت: الطقس سيكون خريفي مائل للأجواء الشتوية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس.

ونصحت المواطنين بتغيير نوعية الملابس، وارتداء ملابس خريفية واصطحاب جاكت، خاصة خلال فترة الليل.