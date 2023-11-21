تحسن أحوال الطقس وعودة الدراسة بمطروح

تشهد محافظة مطروح تحسنا في الأحوال الجوية بعد حالة من الطقس غير المستقر والذي شهدته المحافظة من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة مما دعا محافظ مطروح إلى وقف الدراسة خلا ل اليومين الماضيين.



وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين عودة استئناف الدراسة غدا الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة مع متابعة انتظام سير العملية التعليمية

كان محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.