استدعاء طليق سيدة الإسكندرية الراحلة.. والنيابة تواصل التحقيق

تواصل نيابة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة إنهاء بلوجر حياتها قفزًا من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات بمنطقة سموحة، وذلك عقب بث مباشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” وثّقت خلاله اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.

وقررت النيابة استدعاء طليق المتوفاة لسؤاله حول طبيعة علاقتهما والظروف التي كانت تمر بها خلال الفترة الأخيرة، في إطار كشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على الجثمان داخل المشرحة تحت تصرفها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لجمع المعلومات وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة.

وبحسب ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت المتوفاة، في بث مباشر وهي تقف بشرفة مسكنها، قبل أن تصعد أعلى السور وتلقي بنفسها، رغم محاولات متابعيها عبر التعليقات ثنيها عن ذلك.

وكانت المتوفاة قد تركت رسالة أخيرة عبر حسابها، قالت فيها: “حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش”، كما نشرت قبل البث بوقت قصير عبارة: “خلي بالكم من ولادي”، ما أثار حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين المتابعين.

وفي سياق متصل، قال أحد شهود العيان، وهو فرد أمن بإحدى الشركات المجاورة، إنه سمع صوت ارتطام قوي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ظن في البداية أنه ناتج عن أعمال نقل، قبل أن يكتشف وقوع الحادث مع وصول سيارات الإسعاف وانتشار قوات الشرطة بمحيط العقار، وتجمع عدد من الأهالي عقب صلاة الفجر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة التفاصيل والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث.