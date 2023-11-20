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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تعلن قائمة المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في الحج

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح ، قائمة المستشفيات التابعة للوزارة بمطروح التي تم اختيارها لتوقيع الكشف الطبي علي الراغبين في السفر للحج هذا العام.

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وأوضح أنه تم اختيار مستشفيات مطروح العام، ومستشفى سيوة المركزي، ومستشفى العلمين التخصصي.

وأضاف أنه يتم تفعيل عيادة مسائية من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء مخصصة للكشف على الحالات الراغبة في السفر للحج وتتضمن وجود طبيب إخصائي أو استشارا للقيام بالكشف الطبي طبقا والنموذج المعد خصيصا لذلك والرسوم المقررة.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لموسم الحج للعام 1445 ه- 2024م وما يتضمنه ذلك من ضرورة وضع معايير وضوابط وكذا توقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج.

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