محمية سيوة الطبيعية ثروات وكنوز .. ندوة بمكتبة مصر العامة بالواحة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة بالتعاون مع محمية سيوة الطبيعية وإدارة سيوة التعليمية ندوة بعنوان محمية سيوة الطبيعية ثروات وكنوز .

صرح محمد عمران جيرى مدير المكتبة أن تنظيم الندوة يأتى في إطار رفع الوعى لدى طلاب المدارس بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة ، وأهمية ذلك في سبيل تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة بالمحمية ودورها في الاقتصاد من خلال القطاع السياحى ، وتعريف الطلاب بأهمية المحميات ودورنا في الحفاظ عليها .



تحدث بالندوة التى حضرها عدد كبير من طلاب مدرسة ناصر للتعليم الأساسي الباحث بالمحمية على المراكبى تطرق في حديثه للتعريف بالمحميات بمصر عموما ومحمية سيوة خصوصا الموقع الجغرافى، وأهمية محمية سيوة ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي ، وتحسن الدخل للمجتمع المحلى ، متحدثا عن مساحتها البالغة 7800 كم2 والتى تم إعلانها عام 2002م. وقطاعاتها الثلاث الشرقى ، الغربى، الأوسط وخصائص كل قطاع .



وتحدث عن مركز زوار المحمية الذى تم تصميمه ليكون مزارا يتعرف من خلاله الزوار على مكونات المحمية حيث تم افتتاحه عام 2011م ويقع بوسط مدينة سيوة .ويتيح للزوار التعرف على المحمية وما تضمه من ثراء حيث التنوع البيولوجي والبيئات المتنوعه ، والحقب التاريخية .



وأكد على شعار المحمية لاتأخذ شيئا معك . لا تترك شيئا ورائك، مجيبا على استفسارات الطلاب وتم توزيع الجوائز العينية للمشاركين .