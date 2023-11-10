وكيل الصحة بمطروح: تجهيزات طبية لمستشفى رأس الحكمة المركزي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إجراءات تسليم تجهيزات طبية لمستشفى رأس الحكمة المركزي تبرع مقدم من شركة أبكس للبترول، وذلك لقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة بعد الفحص والاستلام من ممثل الشركة.

حيث تم التبرع بجهاز رسم قلب ماركة شيل وعدد 3 أسطوانات أكسجين متنقلة سعة 8 لترات و3 أجهزة منظم أكسجين.



وتقدم وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالشكر إلى شركة أبكس للبترول علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح.

كما تفقد "سالم" السكن الخاص بالأطباء للوقوف على مستوى التجهيزات الحالي بعد دعم السكن في الفترة الماضية بالفرش والتجهيزات عالية المستوى.

وحرص "سالم" علي الاستماع للفريق الطبي ودارت حلقة نقاشية حول الأولويات والاحتياجات الخاصة بأماكن الإقامة خلال المرحلة القادمة حرصا من سيادته على توفير جميع سبل الراحة لجميع الفرق الطبية.

رافق وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محمد النعناعي مدير المستشفى والمهندس مدحت محمد ممثل شركة أبكس للبترول وشعبان إبراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.