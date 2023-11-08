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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية بمطروح

قرار ازالة
قرار ازالة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود محافظة مطروح في مواجهة ومنع التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية دون تراخيص، مع متابعة ورصد جميع مجالس المدن لكافة التعديات والدفع بحملات لإزالتها حفاظا على الأراضي الزراعية ومنع البناء الجائر عليها.

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وأشار إلى أنه تم الدفع بحملة مكبرة بمشاركة مجلس مدينة الحمام وسيوة وشرطة المرافق لتنفيذ عدد 11 قرار إزالة، منها 5 حالات تعد على أراض زراعية بمدينة الحمام على مساحة 5 قراريط و20 سهما و6 حالات تعد بمدينة سيوة على مساحة 4 قراريط وسهم عبارة عن أسوار ومبان مخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الزراعية دون تراخيص، مضيفا بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعد على أراضي الدولة خاصة الأراضي الزراعية.

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