الوكالة الألمانية للتعاون تعقد ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر بمطروح

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر.



وتهدف الورشة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات المهندسين العاملين بمحطات تحلية مياه البحر بالشركات التابعة.

وشارك في الورشة التي عقدت بمحافظة مطروح أكثر من 30 مهندسا من مختلف المحافظات الساحلية وتضمنت جلسات نظرية وعملية حول أحدث التقنيات والمعايير في مجال تحلية المياه.

وحضر الورشة الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدم بالشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمها المستمر للشراكة مع الشركة القابضة والشركات التابعة، مع تمنياته باستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد خلال الورشة على أهمية هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الفنية والإدارية للمهندسين. للنهوض بالعمل في المحطات.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة مياه الشرب في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.