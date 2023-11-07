أنواع لا يعرفها المواطنون.. أكثر من 69 صنفا من التمور بواحة سيوة|شاهد

تعد واحة سيوة من أهم المناطق بمصر إنتاجا لأنواع متعددة من التمور والتي تتميز بجودة الإنتاج والتي تلقى قبولا كبيرا في الأسواق المحلية والدولية بالإضافة إلى تميزها في الزراعة دون استخدام أي أسمدة كيماوية.



وتمتلك واحة سيوة العديد من الأصناف وأنواع التمور المميزة خاصة بعد أن حدث تنافس بين المزارعين لإنتاج أصناف جديدة من النخيل بالإضافة إلى التنافس في كمية الإنتاج

يقول الحاج محمد أحمد بلال من أهالي سيوة تمتلك أكثر من 69 صنفا من التمور والتي تتميز بجودتها مضيفا أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحي (التمر الجاف)، والذي يعرف باسم ( أغزال )، ويسمى في سيوة ( الكاكي ) أما بلح السيوي (الصعيدي) فيعد أكثر أنواع التمور التي تنتجها واحة سيوة والذي يصل إلى 65 % من جملة إنتاجها من البلح يسميه أهل سيوة (بتنين تاسوتنت)، وهناك (العزاوي) والطقطق والمجدول أو المجهول السكري والسقعي، وكذلك عسل البلح "الرب"،.

وأشار أن المزارعين تنافسوا في إنتاج أنواع جديدة من التمور بعد أن ثبت أن مناخ سيوة ملائم لإنتاج أفضل أنواع التمور مضيفا أن أصحاب المزارع قاموا أيضا بإنتاج العديد من الأنواع من التمور بالمسكرات بأنواعها والشيكولاتة.

وأوضح، أن الإقبال على التمور يتزايد خاصة أن الشراء لا يقتصر على أبناء مطروح فقط ولكن يقبل على الشراء أبناء المحافظات الأخرى والدول العربية نظرا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها تمور مطروح والتي تصدر للدول العربية.



وأضاف، أن منتجات سيوة من التمور هي منتجات طبيعية حيث إنه لا يوجد عليها أي كيماويات مما تؤدي لزيادة الإقبال المواطنين، لافتا إلى أن هناك فوائد كبيرة لتناول التمور للوقاية من هشاشة العظام، لأنها تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم، وعلاج الإمساك وأملاحه تعدل من حموضة الدم التي تسبب حصى الكلى وارتفاع ضغط الدم، والنقرس والبواسير، وتناوله علي الريق يقضي على ديدان البطن ويعالج خشونة الحلق.

يذكر أن واحة سيوة يزرع فيها قرابة 10 آلاف فدان سنويا، بنحو 750 ألف نخلة تنتج نحو 84 ألف طن بلح أي بمعدل 120 كيلو جرام للنخلة الواحدة.