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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحد أهالي مطروح يستغيث: السيول أغرقت أغنامنا والأعلاف باظت

تاثير السيول بمنطقة
تاثير السيول بمنطقة الكيلو 4

على الرغم من رفع مياه السيول على جميع المناطق المتضررة بمدينة مرسي مطروح خاصة مناطق الكيلو 4 والقصر ووادي الرمل والتي شهدت أمطارا غزيرة وسيولا والتي تسبب في حالة من الرعب بين أبناء مطروح بسبب تأثير هذه السيول على محاصرة المنازل والمحال التجارية.

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إلا أن ناثر السيول مازال حتى الآن ممتدا والذي تسبب في معاناة كبيرة لقاطني منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح.
أحد أهالي منطقة الكيلو 4 استغاث "بصدى البلد" بسبب تعرض أعلافه للتعفن والاغنام للنفوق.
يقول الحاج حسن. ب من أهالي مطروح أن منطقة الكيلو 4 قد شهدت أمطارا غزيرة مما تسبب في أن أهالي المنطقة انتابهم حالة من الرعب بحدوث سيول بالمنطقة خوفا على منازلهم من السقوط بعد محاصرة الأمطار لهم.
وأضاف أن الأهالي فوجئوا بسقوط الأمطار بغزارة مع وصول السيول إلى كافة الشوارع بالليل مما أعاق خروجنا والتحرك من منازلنا مضيفا أنها كانت لحظات رعب خاصة بعد الأحداث الأخيرة والتي سبقت هذه السيول بمنطقة درنا الليبية.
وأشار أن المحافظة مطروح، طلبت فور وقوع السيل في بيان عاجل لها، المواطنين بالتعاون وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.
وأوضح أن الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة تسببت في نفوق بعض الأغنام التي نمتلكها بالإضافة إلى الأعلاف المخزنة والتي كنا نعتمد عليها طوال العام بعد أن فوجئنا أن مياه الأمطار تحاصر المنزل والمخزن الذي نضع به الأعلاف مشيرا أن حجم الخسائر التي لحقت بنا تتعدى ال120 ألف جنيه.
وقال إن محافظة مطروح تعاملت بسرعة للتقليل من أضرار مياه السيول وذلك بسحب أي تجمعات لمياه الأمطار من المنازل أو الشوارع مع القيام بتمهيد الشوارع المتضررة من مياه السيول وإعادتها لما كانت عليه قبل السيل مضيفا أن تأثير الأمطار والسيول كان على الأعلاف والثروة الحيوانية في نفس الليلة التي تعرضت المنطقة للسيول فمياه السيول أغرقت الااعلاف والأغنام.
وطالب المسئولون بالتدخل لصرف اى تعويضات بعد نا تسببت الامطار فى تدمير مصدر الدخل لنا وهو تربية الاغنام.
يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤... وعلي الفور رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على رأسهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.
... كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر... مشيرة إلى ما تأخذ ه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

تاثير السيول بمنطقة الكيلو 4 
تاثير السيول بمنطقة الكيلو 4 
تاثير السيول بمنطقة الكيلو 4 
تاثير السيول بمنطقة الكيلو 4 
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