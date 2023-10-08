"برايد": تكثيف العمل لإنشاء 1600 بئر نشوي لتخزين 120 آلف مترا مكعبا من مياه الأمطار في مطروح

أكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع برايد أنه يتم تكثيف العمل للعام الثالث لإنشاء 1600 «بئر نشوي» بمحافظة مطروح لحصد وتخزين 120 آلف مترا مكعبا من مياه الأمطار في مناطق عمل المشروع الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم، التي تعتمد على الأمطار.



وأشار إلى إعادة تأهيل 113 بئرا روماني، فضلا عن إنشاء واستصلاح 30 كيلو طولي تم تنفيذ 9 كيلوات متر وجاري 21 كيلو سدا في بطون الوديان لحجز وتخزين 100 ألف متر مكعب للزراعات البستانية المعمرة وإنشاء عدد 40 جابية سعة 300 متر مكعب.



وأضاف أنه تم تنفيذ 89 كيلو متر من المكون المحلي للطرق بالتجمعات المحلية لربط المناطق التنموية بالتعاون مع محافظة مطروح مع توزيع عدد 116 كبشا على صغار مربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 1230 وحدة رعوية من المكون المحلي بالمناطق الرعوية كما تم تنفيذ عدد 100 خزان سعة 150 مترا مكعبا.



وأشار مدير المشروع إلى إعادة تأهيل 50 منزلا بمناطق سيدي براني والنجيلة غرب مرسي مطروح للأسر الأكثر احتياجا مع تنفيذ عدد400 دورة مياه وعدد 400 برج حمام للسيدات المعيلات بالمجتمعات المحلية مع فتح 58 فصلا لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح.