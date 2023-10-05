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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ الموقف في مطروح لمواجهة السيول وتحرك ميداني لـ المسئولين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد المناطق المتضررة من السيول

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح والتي شهدت سقوط أمطار وسيول غزيرة ورعدية الليلة الماضية وصباح اليوم.

لقطات من شوارع مطروح.. صدى البلد يرصد مشاهد السيول

انتقال الحماية المدنية وسيارات مجلس مدينة مطروح لنجدة المناطق المتضررة من السيول


حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة دار السلام حسين مدير التضامن الاجتماعي، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو ٤، مع تحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادي، وقيام سيارات الكسح وشفط بكل من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بدفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية ومساعدة الأهالي والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.
كما تفقد محافظ مطروح أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وأدى الخروبة إلى البحر، وكذلك تفقد محافظ مطروح منطقة القصر وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.
يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤... وعلى الفور رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على رأسهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.
... كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر... مشيرة إلى ما تأخذ ه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

محافظ مطروح خلال تفقد المناطق المتضررة من السيول
محافظ مطروح خلال تفقد المناطق المتضررة من السيول
محافظ مطروح خلال تفقد المناطق المتضررة من السيول
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