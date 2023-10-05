لقطات صادمة من شوارع مطروح.. صدى البلد يرصد مشاهد السيول

لقطات مخيفة شهدتها مدينة مطروح، وذلك بعد أن غمرت مياه السيول والأمطار شوارع مرسى مطروح، مما نتج عنه ظهور شلل في حركة المرور والتحركات، وغرق بعض الشوارع ومحاصرة المنازل في مطروح.

سيول غزيرة تسقط في مطروح

ودفعت الأجهزة المعنية في مطروح بسيارات شفط المياه للسيطرة على الوضع، حيث تعرضت مدينة مرسى مطروح مساء أمس الأربعاء، لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة، ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة.

ويشير التنبؤ الصادر عن وزارة الري إلى أنه من المتوقع اليوم، الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وسقوط أمطار خفيفة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية، وقد ساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها بالأمس، ونجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشائه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.

كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار (خزانات - آبار نشو) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار، علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر على وادي التواويع، والذي يؤثر أيضا على نفس منطقة الكيلو 4 - وذلك لزيادة قدرة منشآت الحماية للتعامل مع أي عواصف مطرية مستقبلية، كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول، كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسى مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول، وجار استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

ومن المقرر إصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص جميع منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الأمطار.