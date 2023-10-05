الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الأخيرة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية فى المحافظة فى التعامل مع آثار السيول

توفير مختلف الإمكانات

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على توفير مختلف الإمكانات التى تحتاج لها المحافظة، لسرعة حل أى مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.