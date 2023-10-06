عاجل.. فتح الطريق الدولي جزئيا أمام السيارات بعد رفع مياه سيول مطروح|صور

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، فتح الطريق الدولي بشكل جزئي بعد رفع مياه الأمطار وسيول مرسى مطروح في مدخل المدينة بمنطقة الكيلو 4 بفضل جهود وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

فتح الطريق الدولي بعد انخفاض منسوب مياه الأمطار

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح انخفاض منسوب مياه الأمطار ما أدى إلى الطريق الدولي جزئيا، وفتح الطرق إلى مداخل العمارات وانحصار المياه جانبي الطريق بكميات قليلة ، وجارٍ رفع تراكمات وتجمعات الأمطار ، يرجع ذلك بسبب تحسن حالة الطقس وتوقف السيول عن المدينة .

وتواصل سيارات الدعم " الطوارئ" من شركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة عملها مع سيارات ومعدات مجلس المدينة والحماية المدنية شركة مطروح لمياة الشرب ، لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسي مطروح ، بمنطقة الكيلو 4 التي خلت معظم شوارع من المياه بالمناطق المتضررة ، إضافة إلى متابعة الموقف بمناطق الخروبة ووادي الرمل والقصر الذي تم فتح مسار للمياه علي جزيرة كليوباترا .

تأمين التيار الكهربائي

كما تم تأمين التيار الكهربائي بـ الأعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة اكشاك المحولات ، في منطقة الكيلو 4 ، مع تلقي البلاغات التي تصل عبر غرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري .

ورفعت مدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا للأمطار والسيول التي ضربت مرسي مطروح منذ ليلة أمس من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4 .

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبية بما يستجد.

وكان مركز ومدينة مرسى مطروح حذر أمس الخميس، بعدما ضربت سيول مناطق بالمحافظة، المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الطريق بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر، كما ناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة.



