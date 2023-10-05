صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من سيول مرسى مطروح

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة موجة الطقس السيء التي ضربت محافظة مطروح منذ أمس أولًا بأول.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، لجنة الإغاثة في محافظة مطروح برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح والهلال الأحمر بالتواجد الميداني وتقديم كافة الخدمات المواطنين والتعامل مع آثار السيول والأمطار، التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس.

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين

ويأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، وجار متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.

وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي موجة الطقس السيء التى ضربت محافظة مطروح منذ أمس، ووجهت برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف أولًا بأول.



وأكدت القباج ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومتابعة توافر كافة معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة بمطروح استعدادًا للتدخل الفوري، وكذلك التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل، حيث تم صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وجار حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة.



جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه استعدادا لفصل الشتاء، تم التوجيه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن مخصصات لبند الاغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.