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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطرق تحولت لأنهار.. سيول وأمطار تضرب منطقة وادي الرمل بمطروح.. صور

صدى البلد

شهدت منطقة وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح منذ قليل هطول أمطار رعدية غزيرة، وصلت إلى حد السيول التي تغرق المنطقة في بداية فصل الخريف.

 

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول في غرق الطرق عقب هطول الامطار بغزارة علي منطقة وادي الرمل غربي مطروح نتيجة تسرب مياه الأمطار.

 

انخفاض الحرارة في الخريف

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم السبت 23 سبتمبر، والذى سيستمر معنا قرابة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ما يعني أنه في النصف الأول منه سيحدث اعتدال فى درجات الحرارة، ولكن سيكون هناك ارتفاع فى بعض الأيام.

 

 

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إنه مع النصف الثاني منه سنجد معظم الأيام يوجد بها انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بسبب اعتدال درجات الحرارة.

أزمة السيول وادى الرمل حاث غرق مطروح سيول مطروح

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