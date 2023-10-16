محافظ مطروح ينتقل إلى مديرية التضامن لبحث تأخر استخراج كارت تكافل لسيدة

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مديرية التضامن الاجتماعي لبحث شكوى سيدة تتضرر من عدم إنهاء إجراءات معاش تكافل وكرامة.



كان محافظ مطروح خلال تفقده معرض الغرفة التجارية لتخفيض الأسعار استمع لشكوى مواطنة تقدمت إليه بشكوى، تتضرر من عدم إنهاء إجراءات معاش تكافل وكرامة.

واستجابة لشكواها اصطحب محافظ مطروح المواطنة على الفور متوجها لمديرية التضامن الاجتماعي في زيارة مفاجئة لمتابعة الإسراع في حل مشكلة المواطنة، والاستفسار عن أسباب تأخر استخراج كارت تكافل وكرامة.

ووجه الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنة مع دراسة صرف مساعدة استثنائية تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.