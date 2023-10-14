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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإنجاح مهرجان التمور.. رئيس مدينة سيوة يبحث الاستعدادات النهائية مع أصحاب المصانع

سيوة تستعد لمهرجان
سيوة تستعد لمهرجان التمور

عقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة اجتماعا مع عدد من أصحاب المصانع وثلاجات حفظ التمور استعدادا للمشاركة بمهرجان التمور والذي سيقام بأرض واحة سيوه في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز وفتحي دياب ممثل جمعية سيوة لتنمية المجتمع.

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ومن المقرر أن يشارك في مهرجان التمور بسيوة عدد من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية كما يتضمن المعرض جانحة لعدد من الدول الأجنبية.


وتناول اللقاء أهمية مشاركة مصانع التمور في المعارض الدولية كونها إحدى أهم أدوات التسويق الدولي لمنتجات الواحة.


وأكد الحضور وقوفهم صفا واحدا مع القيادات التنفيذية بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ودعم منتجات المحافظة وتوفير أفضل الفرص لعرضها من أجل نجاح المهرجان.


كما أكد الجميع علي روح التعاون والتكامل من أجل ظهور الواحة بالشكل اللائق والعمل علي ظهور المهرجان معبرا عن واحة سيوه بتراثها وثقافتها.

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