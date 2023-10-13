عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصول مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية على أعلى تقييم

جامعة مطروح
جامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، إن مجلة الجامعة للعلوم التربوية والنفسية التي تصدرها كلية التربية؛ حصلت على سبع نقاط، وهو أعلى تقييما طبقا للمجلات المصرية والمحلية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

مدير أوقاف مطروح: مصر قلب العروبة والمؤامرات ضدها لن تنجح

أوقاف مطروح: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني ووطني


وهنأ الدكتور مصطفى النجار جميع القائمين على المجلة، مؤكدا حرص الجامعة على الاهتمام بالمجلات العلمية، بما يساهم في وضع الجامعة في المكانة التي تستحقها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.
ومن جانبه توجه الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية وجميع القائمين على المجلة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار، لدعمه الدائم للباحثين وللبحث العلمي بالجامعة، متمنين دوام التقدم والرقي لجامعة مطروح تحت قيادته.

جديد بالذكر إن الجامعة تصدر ست مجلات علمية إلكترونية محكمة، وتشمل مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية، مجلة العلوم التطبيقية الرياضية، مجلة JDEA بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، مجلة مطروح للطب البيطري، مجلة السياحة والضيافة والتراث (JTHH)، مجلة Journal of Applied Geosciences and Energy، بكلية علوم البترول والتعدين.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

ترشيحاتنا

كتفنا في كتف أهلنا.. حياة كريمة تشارك بحملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

بعد النني .. لاعب جديد من آرسنال ينضم لـ منتخب مصر

هجوم صارخ من تركيا على دعوات الاحتلال لتهجير سكان غزة

جدعنة الصعايدة.. حشود من المنياوية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ