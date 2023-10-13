حصول مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية على أعلى تقييم

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، إن مجلة الجامعة للعلوم التربوية والنفسية التي تصدرها كلية التربية؛ حصلت على سبع نقاط، وهو أعلى تقييما طبقا للمجلات المصرية والمحلية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.



وهنأ الدكتور مصطفى النجار جميع القائمين على المجلة، مؤكدا حرص الجامعة على الاهتمام بالمجلات العلمية، بما يساهم في وضع الجامعة في المكانة التي تستحقها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

ومن جانبه توجه الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية وجميع القائمين على المجلة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار، لدعمه الدائم للباحثين وللبحث العلمي بالجامعة، متمنين دوام التقدم والرقي لجامعة مطروح تحت قيادته.

جديد بالذكر إن الجامعة تصدر ست مجلات علمية إلكترونية محكمة، وتشمل مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية، مجلة العلوم التطبيقية الرياضية، مجلة JDEA بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، مجلة مطروح للطب البيطري، مجلة السياحة والضيافة والتراث (JTHH)، مجلة Journal of Applied Geosciences and Energy، بكلية علوم البترول والتعدين.