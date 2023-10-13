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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف مطروح: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني ووطني

مدير اوقاف مطروح
مدير اوقاف مطروح خلال الندوة

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني ووطني وعقلي.

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وأضاف خلال ندوة عقدها مركز إعلام مطروح بعنوان (الخطاب الديني ودعم المشاركة السياسية للشباب). بمشاركة عدد كبير من الأئمة وخطباء المساجد التابعين لمديرية الأوقاف.
إلى ضرورة تضمن الخطاب الديني في الفترة المقبلة لقيم المشاركة الإيجابية لأن هذا الوطن يستحق. 

ووجه بضرورة تضمن الرسائل الدينية التي يلقيها الأئمة والخطباء في الدروس الدينية وخطب الجمعة والمناسبات المختلفة الإشارة إلى شرح مفاهيم الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن والمشاركة الإيجابية مع عرض العواقب الناتجة عن السلبية والعزوف عن المشاركة.

ولفت إلى أن مصاير الأمم لا تدار بالعواطف ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار المواطنين داخل الدولة مشيرا أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.

وأكد أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي والتي ربما لم يعطها العلماء قدرها رغم أهميتها. فالعمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي.
 

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