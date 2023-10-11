مدير تعليم مطروح يستبعد مدير مدرسة للإهمال في أداء واجباته الوظيفية

قرر عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استبعاد مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي للاهمال في أداء واجباته الوظيفية.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة ورصد وتقييم مسار الدراسة بمدراس المحافظة في أسبوعها الثاني .

وتابع انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدارس طارق بن زياد ١ والنصر للتعليم الأساسي بمنطقة الشولحي والحلازين الابتدائية غرب المحافظة .

وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدي تفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي.

ووجه مدير المديرية مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح بإعداد وتنظيم برنامج علاجى لمشكلات القراءة و الكتابة للطلاب بالصفوف الأولي وتخصيص جزء من الحصة لهذا الأمر بمدرسة النصر تحت إشراف توجيه اللغة العربية وقسمي التعليم الابتدائي والاعدادي.

كذلك قدم الشكر والتقدير للعاملين بمدرسة الحلازين للمساهمة الإيجابية في تحسين مستوي الطلاب في القراءة والكتابة وعمليات الحساب من خلال تفعيل كراسات الدعم المدرسي الخاصة بكل طالب والتي تهدف للوقوف علي أوجه القصور لغويا ومعالجتها علي الفور من خلال الشرح بالحصص الدراسية.

وفي ختام الجولة المفاجئة

أكد وكيل تعليم مطروح إستمرار جولاته الميدانية بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القري الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة والاطمئنان علي تقديم منتج تربوي متميز يستفيد منه أبنائنا الطلاب.