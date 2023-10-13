مدير أوقاف مطروح: مصر قلب العروبة والموامرات ضدها لن تنجح

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن مصر قلب الأمة العربية والإسلامية وأن هناك العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية لزعزعة الاستقرار ومحاولة إضعاف الأمة.



وأضاف "عبد البصير" خلال ندوة عقدها مركز إعلام مطروح بعنوان (الخطاب الديني ودعم المشاركة السياسية للشباب). بمشاركة عدد كبير من الأئمة وخطباء المساجد التابعين لمديرية الأوقاف أن هذه المؤامرات لن تنجح طالما أن هناك وعى وإيجابية خاصة من شباب هذه الأمة

وأشار إلى أن الأئمة هم ضمير الأمة وأحد حراس الوطن ويقع على كاهلهم عبء الدعوة والتوعية الدينية والتأثير وتصحيح الأفكار والاتجاهات المغلوطة.

ولفت حسن عبد البصير إلى تمتع المؤسسات الدينية في مصر بكامل الحرية في إبداء الرأي والتعبير، مشيرا إلى ضرورة وصول المؤسسات الدينية للشباب في أماكن تواجدهم بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب وغيرها لتقديم الرسالة الدعوية المناسبة لهم خاصة ما تتعرض له أفكار الشباب من مؤثرات لحظية كثيرة أهمها وسائل التواصل الاجتماعي.