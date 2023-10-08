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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تستعد لاستضافة مهرجان التمور

رئيس مدينة سيوة خلال
رئيس مدينة سيوة خلال الاجتماع

التقى  محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة  وأحمد علي باغي سكرتير المركز وعدد من مشايخ قبائل سيوة، وأمناء الأحزاب بسيوة وممثلي المجتمع المدني، وذلك  لاستكمال مناقشة التجهيزات اللازمة لإقامة مهرجان التمور المصرية الدولي السابع  بسيوة خلال الفترة من ٢٠ حتي ٢٢ أكتوبر  .

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ونقل رئيس مركز ومدينة سيوة رسالة التحية والتقدير لجميع أهالي سيوة من  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تم مناقشة مقترحات وأفكار جديدة الهدف منها الظهور بسيوة بالمهرجان بالمظهر اللائق والمشرف، ومن أجل تحقيق نجاح المهرجان في تطوير مجال إنتاج التمور، والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية لصغار المزارعين، وصناعة التمور وفتح أسواق جديدة محليا وعالمياً، وبالتالي تحقيق التنمية بنطاق واسع بمصرنا الحبيبة.

وأشار إلى أن ذلك  يأتي  تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

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