محافظ مطروح يتابع توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الكيلو 7

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيلو ٧ في إطار جهود المحافظة لمد مزيد من البنية التحتية لأهالي المنطقة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



ووجه محافظ مطروح بالإسراع في تنفيذ أعمال مد شبكة الغاز، كما وجه رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالإسراع في إنهاء شبكات وصلات التشغيل بعمارات الكيلو ٧، للبدء في أعمال التمهيد ورصف الشوارع بالمنطقة.