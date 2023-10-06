بعد السيول.. أجواء مشمسة في مطروح | شاهد

تشهد محافظة مطروح اليوم الجمعة أجواء مشمسة مع طقس معتدل بعد يومين من الطقس السيء والذى تسبب في أحداث سيول فى بعض المناطق بمطروح.

كما شهدت حالة البحر استقرار وهدوء فى الامواج مما دعى المواطنين وزوار المحافظة فى النزول فى البحر .

كانت محافظة مطروح قد شهدت موجة من الطقس السي بسقوط أمطار غزيرة والتى وصلت لحد السيول العنيفة فى بعض المناطق خاصة وادى الرمل والقصر والميلو 4

وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير الدعم الكام لمحافظة مطروح ، بالسيارات اللازم ، لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسي مطروح ، بمنطقة الكيلو ٤ التي خلت معظم شوارعها من المياه بالمناطق المتضررة ، بالإضافة إلي متابعة الموقف بمناطق الخروبة ووادي الرمل والقصر الذي تم فتح مسار للمياه علي جزيرة كليوباترا .

وتم تأمين التيار الكهربائي بالاعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة اكشاك المحولات ، في منطقة الكيلو 4 ، مع تلقي البلاغات التي تصل عبر غرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري .