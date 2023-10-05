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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسى مطروح.. مياه السيول تغطي المقابر بالنجيلة والكيلو 4

المقابر وقد غمرتها
المقابر وقد غمرتها السيول

تسببت مياه السيول التي شهدتها مدن مرسى مطروح والنجيلة في تجريف المياه للقبور وسط نداءات لسرعة التعامل مع الموقف.

وكشف النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، بأن المياه دخلت المقابر في مدينة النجيلة، بعد الأمطار الغزيرة علي مدينة، ويتابع أمين مركز النجيلة الوضع علي الأرض والتواصل مع المسئولين بالمركز.

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كما وجه أهالي مطروح نداءات للمسوليئن لسرعة التحرك إلى مقابر عائلة العبيدي بالكيلو 4 جنوب مدرسة التجاري بعد أن جرفت مياه الأمطار القبور.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤.

 وعلي الفور رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على رأسهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.

كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى ما تأخذ ه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

المقابر وقد غمرتها  السيول 
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