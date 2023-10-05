مطروح تستضيف المؤتمر الإقليمي للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استضافت محافظة مطروح اليوم الخميس المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الخضراء الذكية لإقليم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح واللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاث بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح.



ويأتي ذلك تمهيدا لتصعيدها على مستوى الجمهورية التي يتم تنفيذها برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي، وذلك بعد انتهاء مرحلة الاختيار والتقييم المحلية للمشروعات المقدمة بكل محافظة... وفقا للمعايير والشروط، وتتوافق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ التي نراها من حولنا وتأثيرها على العديد من دول العالم... والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣۰ وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

تم خلال المؤتمر عرض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الإستراتيجية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي مع عرض لنماذج من المشروعات الفائزة بالمبادرة.

وفي كلمته رحب اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة بضيوف المحافظة من محافظتي الإسكندرية والبحيرة ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للجميع، مؤكدا على اهتمام محافظة مطروح بنشر أهداف المبادرة مع الترحيب باستضافة احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح الشكر لجميع أعضاء اللجان التنفيذية وتقييم المشروعات الفائزة ولجهود جميع الفائزين بأطروحات وأفكار لمشروعات جادة ضمن 6 فئات المبادرة والتي تم توسعتها هذا العام لتتصل إلى إجمالي 18 مشروعا وهي فئات "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح "... كان اختيار لجنة التقييم بمحافظة مطروح لعدد 15 مشروعا على مستوى المحافظة بعد مرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها.

كما ألقى سكرتيرو عموم محافظتي الإسكندرية والبحيرة كلمات وجهوا فيها الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد للمؤتمر، موجهين التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

وأوضح اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية أنه تم اختيار 18 مشروعا بعد التقييم ضمن فئات المشروعات المتقدمة، بينما أوضح اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام محافظة البحيرة أنه تم اختيار 14 مشروعا عن المحافظة.

وفي نهاية المؤتمر قام سكرتيرو عموم مطروح والإسكندرية والبحيرة بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروع تقدير لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.