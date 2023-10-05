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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مدينة مرسي مطروح يتابع تأمين الكهرباء بمنطقة الكيلو4 | صور

تأمين الكهرباء بمطروح
تأمين الكهرباء بمطروح بسبب السيول

شدد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح علي ضرورة تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة عن الأعمدة التابعة لها ومراعاة أكشاك المحولات، في منطقة الكيلو 4 المتضررة من السيول التي ضربت المدينة منذ ليلة أمس، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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ويتابع رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانيا مع المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة منطقة الكيلو 4، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.


وأعلن عبد المجيد عن رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا للأمطار والسيول التي ضربت مرسي مطروح منذ ليلة أمس من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4 طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.


وأوضح عبد المجيد بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بمنطقة الكيلو 4 مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.


ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى رفع تجمعات مياه الأمطار والسيول في نطاق محل عمله من خلال المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.


وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح ، عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158/0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبيه بما يستجد.

 

تامين التيار الكهربائى بسبب السيول 
تامين التيار الكهربائى بسبب السيول 
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