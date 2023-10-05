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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المياه غمرت المحلات وهددت المنازل .. كيف قضت مطروح ليلة السيول؟ فيديو

امطار مطروح
امطار مطروح

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها محافظة مطروح منذ أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس فى حالة من الرعب بين أبناء مطروح بسبب تأثير هذه السيول على محاصرة المنازل والمحلات التجارية.

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غرق المحلات بسوق ليبيا 
 

تسببت مياه الأمطار الغزيرة والسيول بمحافظة مطروح لتعرض سوق ليبيا أكبر سوق تجاري بمدينة مرسي مطروح لغرق المحال التجارية بعد أن تدافعت المياه من البالوعات
واستغاث أصحاب الأهالي بالمسئولين لسرعة تصريف مياه الأمطار من المحال بالسوق
وحذر الأهالي أصحاب المحال التجارية بسرعة التوجه إلى سوق ليبيا لإنقاذ بضائعهم بعد أن غطت المياه جزءا كبيرا من المحال.


استغاثة الأهالى بالمنازل 


استغاثات مستمرة من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح بعد أن حاصرت كميات كبيرة من مياه السيول منازلهم والتخوفات من زيادة هذه المياه.


حالة من الرعب 


انتابت  أهالي مدينة مرسي مطروح من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل حالة من الرعب بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بالمنطقة خوفا على مازلهم من السقوط بعد محاصرة الامطار لهم .


الاهالى تساعد 


استجاب عدد كبير من أهالي مطروح لاستغاثة قاطني منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح بعد أن حاصرت كميات كبيرة من مياه السيول منازلهم والتخوفات من زيادة هذه المياه.


انتقل عدد كبير من أهالي مطروح إلى منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح لنجدة الأهالي والمساعدة في إخراجهم من منازلهم.


تحذير من المحافظة 


طالبت محافظة مطروح، في بيان عاجل لها، المواطنين بالتعاون وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.


وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق، ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو 4، وتشهد حاليا مرور السيل.

 محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤... وعلى الفور رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على رأسهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.


كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر. 

مشيرة إلى ما تأخذه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

 

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