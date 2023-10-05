5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة مطروح منذ أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس في حالة من الرعب بين أبناء مطروح بسبب تأثير هذه السيول على محاصرة المنازل والمحال التجارية.



رفع حالة الطوارئ



رفع المسئولون بمطروح حالة الطوارئ والاستعدادات بجميع أجهزة محافظة مطروح للتعامل مع السيول ومياه الأمطار.



المحافظ وقيادات مطروح يتفقدون مناطق السيول



تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح والتي شهدت سقوط أمطار وسيول غزيرة ورعدية. يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة دار السلام حسين مدير التضامن الاجتماعي،.



تحويل مسار المياه بالكيلو 4



تابع محافظ مطروح جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو ٤، مع القيام بتحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادي، وقيام سيارات الكسح وشفط بكل من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بدفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية ومساعدة الأهالي والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.



2 لودر لحجز المياه بسوق ليبيا



تفقد محافظ مطروح أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا مع التوجيه لمجلس مدينة مرسي مطروح بالدفع بعدد ٢ لدور لحجز المياه بمسار السيل لوادي الخروبة على طريق السلوم وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق تفادى أي خسائر.



تحويل مسار سيل الخروبة



كما تفقد محافظ مطروح أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وأدى الخروبة إلى البحر.



حواجز وتحويل سيل القصر للبحر



تفقد محافظ مطروح منطقة القصر وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.

الاستعانة بسيارة شفط من المحافظات.



وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع ١٠ سيارات إضافية للمعاونة في شفط المياه من المناطق المتضررة.



مجلس المدينة وشركة المياه تدفع بمعداتها



أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو ٤ لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر



أكد عبد المجيد علي التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسي مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.



ويتابع مركز ومدينة مرسي مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤... وعلى الفور رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على رأسهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.



كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر... مشيرة إلى ما تتخذه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.