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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح.. تعطيل الدراسة غدا لرفع تراكمات مياه السيول من الشوارع والمدارس

رفع تجمعات مياه الامطار
رفع تجمعات مياه الامطار

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الأحد  بجميع مدارس إدارة مرسي مطروح التعليمية( للطلاب فقط )  .

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يأتى قرار محافظ مطروح لاستكمال مراجعة  ومعالجة اى آثار سلبية ناتجة عن تداعيات سقوط الأمطار والسيول  بعدد من المناطق بالمدينة والاطمئنان على  إنهاء اى آثار سلبية سواء رفع أى تراكمات مياه داخل أسوار المدارس وغيرها  وكذلك الاطمئنان على المنشآت والاسوار وغيرها  للإطمئنان على استقبال الطلاب داخل المدارس دون اى معوقات.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وأدى الرمل والخروبة والكيلو ٤... وعلى الفور رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على رأسهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.


وناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر... مشيرة إلى ما تأخذ ه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي... لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الإبلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

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