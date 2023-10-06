بعد إغلاقه يومين بسب السيول.. فتح الطريق الدولي كاملا أمام السيارات بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن فتح الطريق الدولي بشكل كامل بعد رفع مياه الأمطار والسيول بمدخل المدينة بمنطقة الكيلو ٤ بفضل جهود وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي سحب مياه الأمطار والتي أدت إلي فتح الطرق لمداخل العمارات وانحصار المياه جانبي الطريق بكميات قليلة ، وجاري رفع تراكمات وتجمعات الأمطار.



وواصلت سيارات الدعم " الطوارئ" من شركة مياه الشرب بالبحيرة عملها مع سيارات ومعدات مجلس المدينة والحماية المدنية ، بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم لمحافظة مطروح ، بالسيارات اللازم ، لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسي مطروح ، بمنطقة الكيلو ٤ التي خلت معظم شوارعها من المياه بالمناطق المتضررة ، بالإضافة إلي متابعة الموقف بمناطق الخروبة ووادي الرمل والقصر الذي تم فتح مسار للمياه علي جزيرة كليوباترا.

وتم تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة اكشاك المحولات ، في منطقة الكيلو 4 ، مع تلقي البلاغات التي تصل عبر غرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري.

إعادة فتح الطريق الدولى بمطروح