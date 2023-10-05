تزامنا مع السيول.. صحة مطروح: رفع الاستعدادات بالمستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن خطة مديرية الصحة لمواجهة السيول، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية استمرار هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين.



وقال "سالم" إن ذلك يأتي وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والاستعداد الدائم والتدخل السريع حال وجود أي طوارئ.



أوضح "سالم" أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ العلاجية والوقائية بديوان عام المديرية لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة.



وتابع "سالم" أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين من السيول حال تواجدهم بأي من منافذ تقديم الخدمات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن هناك تواصلا دائما بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.



وأكد "سالم" توافر مخزون كاف من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمركز الدم الإقليمي وبنوك الدم التخزينية التابعة للمستشفيات، مشيرا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.