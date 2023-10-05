عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع السيول.. صحة مطروح: رفع الاستعدادات بالمستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال

مدير صحة مطروح
مدير صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة  بمطروح عن خطة مديرية الصحة لمواجهة السيول، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية استمرار هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين.

تصريف مياه الأمطار من المحال التجارية في مطروح

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟


وقال "سالم" إن ذلك يأتي وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والاستعداد الدائم والتدخل السريع حال وجود أي طوارئ.


أوضح "سالم" أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ العلاجية والوقائية بديوان عام المديرية لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة.


وتابع "سالم" أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين من السيول حال تواجدهم بأي من منافذ تقديم الخدمات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن هناك تواصلا دائما بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.


وأكد "سالم" توافر مخزون كاف من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمركز الدم الإقليمي وبنوك الدم التخزينية التابعة للمستشفيات، مشيرا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات طقس مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

دولة عربية توقف السحب النقدي على الدولار

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد شهرًا كاملًا

بوتين: تضخم أسعار الغذاء بسبب طباعة أمريكا 9 تريليونات دولار خلال جائحة كورونا

أكبر تمهيد نيرانى في التاريخ..المدفعية المصرية تدمر مواقع العدو وتحول حصونه لكتل من اللهب

الشهيد الحي: زمايلي في الصاعقة حملوني لمسافة 25 كيلو بعد إصابتي بصاروخ

صحوة من النوم.. كواليس فوز التونسي منجي باوندي بجائزة نوبل في الكيمياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

فيديو

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ