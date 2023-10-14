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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى مطروح: ندعم الرئيس السيسي لعدة أسباب..ومن لا يرى إنجازاته فهو أعمى

الحاج إدريس أبو طايع
الحاج إدريس أبو طايع

يحظى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأييد ودعم كبير من أبناء مطروح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال خطوات التنمية التي شهدتها مصر عامة ومحافظة مطروح خاصة.

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صدى البلد التقت بعدد من أهالي مطروح لرصد ارءهم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الأول من ديسمبر القادم.
وأكد الحاج إدريس أبو طايع من أهالي السلوم على الحدود المصرية الليبية على دعمه الكامل للرئيس السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة لعده أسبابا وليس لسبب واحد.


وأوضح أن الدعم يأتي بسبب الإنجازات الذي قام بها الرئيس السيسي إمام العالم أجمع ومن لم يرها فهو أعمى مضيفا أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة وأعمال تنمية شاملة وقد كان لمحافظة مطروح نصيب كبير من المشروعات القومية الكبرى.


وأوضح أن المشروعات الكبرى بمطروح شملت كل جزء من المحافظة كمدينة العلمين الجديدة والمحطة النووية بالضبعة ومشروع إنشاء ميناء جرجوب بالإضافة إلى تطوير شامل للطرق التي تربط مطروح بمدنها وبالمحافظات الأخرى.


وأضاف أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من أن تكون مثل دول أخرى تهدمت بسبب الثورات مثل سوريا ودول أخرى مع استرجاع مصر ودورها الكبير في المنطقة.


وأشار الى أن من أهم الإنجازات الأخرى التي قام بها الرئيس السيسي رفع قدرات الجيش المصري كما أن الرئيس السيسي كان يقول في خطاباته ويكررها دائما إن أي دوله صديقة يتم الاعتداء عليها مجرد مسافة السكة وهذا الشيء فعلا شاهدناه حيث إنه تم واقعيا أمام جميع أهالي مطروح حيث كان هناك دعم كبير من خلال كافة الأجهزة بجميع أنواعها لدعم ليبيا بعد أحداث درنة.


وذكر أن الرئيس السيسي عندما قام بزيارة مدينة السلوم قام بزيارتها بطريقة بسيطيه في خيمة عربية محافظا على تقاليد أبناء مطروح دون حراسه وهذه أول مرة أن يقوم رئيس مصري الإفصاح لمدينة السلوم الحدودية منذ عهد الخديوي مضيفا أن اللقاء كان به حرية كاملة في إبداع الآراء وطرح المقترحات.


وأوضح أن الجلوس بالخيمة العربية والأكل والشرب يعكس أن هناك ثقة بين الرئيس وبناء مطروح مضيفا نحن نعاهد الرئيس السيسي أن نكون دائما دائما عند حسن ظنك على قلب رجل واحد بجانب مصر ودعمها لاستكمال خضات التنمية وأعمال التطوير.


وقال أبو زيد عيسى أبو تمر من أهالي مطروح أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة بمدن مطروح المختلفة خاصة وأن أعمال التطوير شملت كل مدن المحافظة مضيفا أن ما تم بقرى حياة كريمة ووصول الخدمات لها يعكس اهتمام الرئيس بكافة المواطنين.


وأضاف أننا عبرنا عن تأييدنا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية من خلال تنظيم مسيرات حب في البحر بواسطة لانشات بحرية وفي الأرض بقافلة سيارة جابت شوارع المحافظة.
 

 أبو زيد عيسى أبو تمر 
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