مؤتمر طبي لمناقشة أمراض الكبد والجهاز الهضمي في مطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لحضور المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي الذي عقد بأحد الفنادق بحضور الدكتور هشام أيوب رئيس المؤتمر والدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح وعدد من الأطباء من مطروح وخارجها.



ونقل السكرتير العام المساعد تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع تمنياته بنجاح المؤتمر والخروج بمزيد من التوصيات الفاعلة التي تزيد من الدفع بجهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية.



وأضاف على أهمية قطاع الصحة كأهم قطاعات التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ويتواكب مع اهتمام الدولة المصرية بصحة وبناء الإنسان المصري كأولوية مهمة باعتباره أهم مقومات وأعمدة البناء والتنمية وإطلاق العديد من المبادرات القومية، والتأكيد على أهمية نشر برامج التوعية والرعاية الصحية لجميع المصريين، مع استعداد محافظة مطروح لتقديم كافة الدعم وتذليل أي عقبات.